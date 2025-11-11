Трибьют-альбом песен свердловского рок-клуба планируют выпустить в марте 2026 года

В день рождения свердловского рок-клуба — 15 марта 2026 года — планируется презентовать трибьют-альбом песен рок-групп, которые в него входили, рассказал на пресс-конференции экс-директор группы «Смысловые галлюцинации», инициатор проведения Года уральского рока Олег Гененфельд.

«Мы уже эту работу ведем. На данный момент у меня около 10 треков уже есть. Я думаю, что 15 марта мы сделаем первый релиз из серии. Вообще идея сделать пять-шесть трибьютов, но понятно, что это вещь непредсказуемая — у кого-то получится, у кого-то не получится. Поэтому по мере поступления материала мы что-то будем из этого формировать»,— пояснил он.

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации».

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. Для его проведения создана рабочая группа, в которую вошли Олег Гененфельд, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, журналист Дмитрий Карасюк. Рабочую группу возглавляет мэр Алексей Орлов. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

Олег Гененфельд добавил, что главным результатом Года уральского рока будет контент, который после него останется. В частности, будет записан концерт «Большой рок-квартирник», который пройдет 4 февраля в Екатеринбурге.

Николай Яблонский