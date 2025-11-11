Трамп предложил учредить в США День Победы, вдохновившись парадами в России

На церемонии в честь Дня ветеранов в США президент Дональд Трамп признался, что смотрел трансляцию празднования Дня Победы в России. Об этом он заявил, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Отныне мы будем отмечать День Победы в Первой и Второй мировых войнах. Можно было бы отметить и множество других войн, но начнем с этих двух. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь добавит еще пару, ведь мы одержали много хороших побед», — заявил президент (цитата по «New York Post»).

Как сам господин Трамп признался, на идею его натолкнули парады в других странах. «Я смотрю на Великобританию. Я смотрю на Россию. Они праздновали День Победы… и я думаю: "Нам нужен День Победы"»,— сказал он.

В мае Дональд Трамп в Truth Social предложил отмечать 8 мая День Победы во Второй мировой войне. А 11 ноября, когда в США отмечают День ветеранов, переименовать в День Победы в Первой мировой войне. Судя по сегодняшнему заявлению Белого дома ко Дню ветеранов, эта идея не была реализована.

День ветеранов 11 ноября — американский праздник, посвященный всем, кто служил в вооруженных силах страны. Его традиции включают парады и возложение венка президентом к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Дата приурочена к окончанию Первой мировой войны 11 ноября 1918 года.