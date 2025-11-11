Командир ответвления запрещенной «Аль-Каиды» ликвидирован в Мали

Вооруженные силы Мали ликвидировали высокопоставленного командира джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) Абу Салама Умару, передает Clash Report. За его голову назначена награда в $18 млн.

Группировка JNIM была создана в 2017 году как официальное подразделение «Аль-Каиды» запрещенная в РФ террористическая организация) в Мали, присягу которой принес ее лидер Ияд Аг Гали. Группа неоднократно атаковала военные формирования Мали, Франции и «Группы пяти» по Сахелю. Среди громких акций с их участием — нападение на туристический курорт «Лагерь Кангаба» недалеко от Бамако, а также атаки на дипломатические и военные объекты в Буркина-Фасо.

В сентябре исламистские боевики из JNIM атаковали бензовозы, следовавшие в Мали из-за рубежа, и захватили в плен водителей. Из-за этого в стране, импортирующей почти 95% горючего, началась нехватка топлива. Возникла угроза безопасности в регионе Сахеля.

