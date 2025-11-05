Исламисты помирили Вашингтон и Бамако

США высоко оценивают действия вооруженных сил (ВС) Мали в борьбе с группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) — малийским филиалом «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена). Об этом заявил в ночь на среду, 5 ноября, первый замгоссекретаря СЩА Кристофер Ландау. Страна, где действует российский Африканский корпус, уже несколько недель переживает топливную блокаду: боевики-исламисты нападают на идущие из-за рубежа бензовозы и захватывают водителей в плен. Западные дипломаты опасаются, что растущий дефицит топлива может привести к краху нынешнего руководства, которое пришло к власти в 2021 году в результате переворота. Это, в свою очередь, грозит негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе Сахеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие армии Мали охраняют дорогу во время региональной антиповстанческой операции «Бархан» в Иналоглоге, 21 октября 2017 года

О дипломатической поддержке действующего малийского руководства Кристофер Ландау заявил в ночь на среду по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел африканской страны Абдулаем Диопом. По словам заместителя госсекретаря США, беседа была посвящена «общим интересам в сфере безопасности» применительно к региону. «США высоко оценивают действия ВС Мали в борьбе с исламскими экстремистами из JNIM,— подчеркнул американский дипломат в соцсети X.— Надеемся на более тесное сотрудничество!»

Не имеющая выхода к морю страна, где официально действует российский Африканский корпус, с сентября переживает топливную блокаду. Боевики JNIM пытаются перекрыть поставки топлива из-за рубежа, принуждая руководство во главе с лидером переходного периода Ассими Гоитой к прямым переговорам. Активность JNIM нанесла удар и без того хрупкой экономике государства, импортировавшего почти 95% своего топлива, и заставило его временно закрыть образовательные учреждения.

Растут опасения, что JNIM будет штурмовать Бамако

Ряд западных стран, включая США, Австралию, Италию и Германию, уже официально предупредил своих граждан о необходимости немедленно покинуть Мали.

«На данный момент нельзя исключать ни один сценарий,— заявил Reuters неназванный дипломат, работающий в малийской столице.— Мы не можем исключить вероятность того, что JNIM попытается войти в город». По словам собеседников агентства, крах переходного правительства, в свою очередь, способен дестабилизировать ситуацию и в соседних странах — Нигере и Буркина-Фасо, которые связаны с Мали союзническими отношениями в рамках Альянса государств Сахеля (АГС) — недавно сформированного регионального блока. «Если рухнет нынешний баланс сил, рухнет и АГС»,— подчеркивает источник Reuters.

В понедельник, 3 ноября, Ассими Гоита впервые признал существование проблемы, вызванной блокадой. Во время поездки в южные районы Мали лидер переходного периода призвал соотечественников экономить топливо. «Во время движения колонн бензовозов гибнут люди, на дорогах устраиваются засады, загораются автоцистерны с находящимися в кабинах людьми, которые сгорают заживо»,— отметил господин Гоита, комментируя действия исламистов.

Сама JNIM, насчитывающая в своих рядах порядка 6 тыс. боевиков, наращивает оперативные и финансовые возможности.

30 октября группировка достигла сделки с властями Абу-Даби об освобождении двух граждан ОАЭ, похищенных 22 сентября. Эмираты, по неофициальным данным, согласились передать радикалам выкуп — $50 млн. Это серьезный материальный стимул для группировки, которая давно расширяет свою зону влияния и пытается заявить о себе в таких государствах, как Бенин, Кот-д'Ивуар, Того и Гана.

Вечером 30 октября JNIM официально взяла на себя ответственность за нападение в Нигерии, в результате которого погиб один военнослужащий. Теракт в штате Квара стал дебютом террористов в этой стране.

Нападению JNIM на Нигерию придает особое звучание тот факт, что западноафриканская страна теперь находится в зоне оперативного внимания США.

2 ноября президент Дональд Трамп пригрозил Абудже военным вторжением если на нигерийской территории продолжатся убийства христиан. О каком именно эпизоде говорил американский лидер, неизвестно, однако в своем посте в соцсети Truth Social он пообещал, что Пентагон может использовать всю свою силу, «чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают ужасные злодеяния».

Источники Reuters в Пентагоне говорят, что теперь ведомство пытается адаптировать свою стратегию к устремлениям президента Трампа. Они дают понять, что резкая смена настроений главы Белого дома застает их врасплох. На этом фоне внимание США к ситуации в Мали не выглядит чем-то удивительным. Тем более что в сентябре газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила об изменении подходов администрации господина Трампа к взаимодействию с этим членом АГС, с которым команда 46-го президента США Джо Байдена предпочла сократить контакты — в основном из-за переворота в 2021 году и сотрудничества Мали с Россией.

Теперь ЦРУ предоставляет Мали разведданные, которые помогают в нанесении ударов по джихадистским группировкам, заявили The Washington Post несколько источников. «Администрация (Дональда Трампа.— “Ъ”) ясно дает понять (властям Мали.— “Ъ”): мы не считаем, что нам следует судить о том, как вы пришли к власти,— пояснил один из собеседников газеты.— Послание таково: если что — мы рядом».

