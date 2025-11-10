Шойгу обсудил с Ас-Сиси создание российской промзоны в районе Суэцкого канала

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обсудил с руководством Египта проекты строительства российской промышленной зоны (РПЗ) у Суэцкого канала и атомной электростанции в «Эд-Дабаа». Об этом сообщили в канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси по итогам его встречи с российской делегацией в Шарм-эш-Шейхе.

На встрече также были рассмотрены пути укрепления двусторонних отношений между Египтом и Россией и возможности для их развития в политической, торговой и инвестиционной сферах, сообщили в канцелярии египетского лидера. «Президент подчеркнул важность активизации экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, работы по увеличению объемов торгового обмена и расширению сотрудничества в сфере туризма»,— отмечается в публикации.

В сентябре во время визита в Египет вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает строительство АЭС и открытие РПЗ у Суэцкого канала в качестве приоритетных и стратегических проектов. Он отмечал, что инвестиции из России в промзону помогут открыть точку входа для российского бизнеса в Египет и в Африку в целом.

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе Эд-Дабаа в 2015 году. «Эд-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте и первый крупный проект Росатома в Африке. Станция будет расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Согласно проекту, к 2028 году госкорпорация должна построить четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.

Соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала было подписано в мае 2018 года. Оно подразумевает, что РПЗ будет поделена на два участка. Один из них будет расположен около входа в Суэцкий канал из Красного моря в районе Айн-Сохны, в то время как второй — в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.

Анастасия Домбицкая