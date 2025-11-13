Перемены коснутся не всех

Предлагаемые изменения касаются автомобилей, мощность которых превышает 160 л. с., с двигателем внутреннего сгорания, и 80 л. с. (по паспорту) для электромобилей и последовательных гибридов. Таким образом, изменения цены коснутся не всех. Но для автомобилей, мощность которых выше пороговых значений, повышение цен будет достаточно существенным — на 20–30%.

Кирилл Малышев

Фото: Предоставлено «Рексофт Консалтинг»

Если брать одни из самых популярных марок, то, например, цена Geely Monjaro (238 л. с.) увеличится на 952 тыс. руб. Сейчас по спецпредложениям салонов (с покупкой различных дополнительных услуг) ее можно приобрести примерно за 4 млн руб. Если взять пример электрокаров, то цена Zeekr 001 (223 л. с. по паспорту) вырастет на 2,166 млн руб. До предполагаемого повышения ее можно было привезти из Китая менее чем за 6 млн руб., то есть цена вырастет более чем на 35%.

Изменения не должны будут коснуться машин с ДВС с мощностью двигателя менее 160 л. с. — например, Chery Tiggo, Volkswagen Polo (китайские версии) и т. д. Но при общем подорожании рынка, возможно, немного вырастут цены и на эти машины.

Что можно сделать для того, чтобы машины стали дешевле? Если убрать все заградительные пошлины, то будут работать рыночные правила и найдется равновесная цена на основе спроса и предложения. Но это утопическая идея в текущих мировых отношениях. Некоторые производители не выдержат конкуренции, и будет ряд банкротств и закрытий заводов, как сейчас мы наблюдаем в отношении европейского автопрома: часть заводов закрывается, часть переходит на неполную рабочую неделю. У нас, кстати, тоже некоторые заводы переходят на четырехдневную рабочую неделю во избежание производства избыточного запаса автомобилей.

Кирилл Малышев, директор практики «Стратегия продаж и маркетинга» компании «Рексофт Консалтинг»