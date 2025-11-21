Городская летопись

Галерея Люмьер и девелоперская компания MR выпускают к 115-летию со дня рождения фотографа Наума Грановского обновленное издание монографии о его творчестве и любимом городе — Москве. В книге отражено изменение облика столицы в ХХ веке — от купеческой Москвы начала столетия до сталинского ампира, жилых кварталов периода оттепели и архитектурных экспериментов 1960–1970-х годов.

Обложка монографии к 115-летию фотографа Наума Грановского

Фото: Lumiere Gallery х MR Group Обложка монографии к 115-летию фотографа Наума Грановского

Фото: Lumiere Gallery х MR Group

Летописцем Москвы Грановского назвали еще при жизни — так был озаглавлен материал о фотографе в журнале «Советское фото» в 1965 году. На протяжении более полувека он возвращался на одни и те же улицы и площади, создавая визуальную хронику города. Москва и ее архитектура оставались главными героями его работ: запечатлевая трансформации столицы, он соединял художественный взгляд с точностью исследователя. Его фотографии — это мир чистых линий и ясных форм, в которых город предстает как самостоятельный герой.

Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция им. 50 -летия СССР. Наум Грановский, 1968 год

Фото: © НАУМ ГРАНОВСКИЙ / ГАЛЕРЕЯ ЛЮМЬЕР Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция им. 50 -летия СССР. Наум Грановский, 1968 год

Фото: © НАУМ ГРАНОВСКИЙ / ГАЛЕРЕЯ ЛЮМЬЕР

Со времени основания в 2001 году Галерея Люмьер работает с наследием фотографа, а с 2017 года владеет фондом и авторскими правами на его работы. В коллекции хранится более 35 тыс. авторских негативов, сделанных за 60 лет. На базе этого архива в 2020 году был создан Фонд Наума Грановского — онлайн-платформа, где собраны признанные шедевры и редкие находки, благодаря чему творчество фотографа стало доступным широкой аудитории.

Гостиница «Ленинградская». Наум Грановский, 1968 год

Фото: © НАУМ ГРАНОВСКИЙ / ГАЛЕРЕЯ ЛЮМЬЕР Гостиница «Ленинградская». Наум Грановский, 1968 год

Фото: © НАУМ ГРАНОВСКИЙ / ГАЛЕРЕЯ ЛЮМЬЕР

Настоящее переиздание продолжает серию монографических проектов галереи, посвященных творчеству Наума Грановского. Оно сохраняет структуру издания 2020 года — семь разделов, включающих период с 1920-х по 1980-е годы,— и дополняет ее новыми материалами. В альбом вошло более 250 фотографий, среди которых как хрестоматийные кадры, так и редкие работы, найденные в архиве в последние годы. В обновленной версии особое внимание уделено 1950–1960-м годам, когда Москва переживала масштабную реконструкцию: преобразовывались павильоны ВДНХ, формировался ансамбль проспекта Мира, появлялись новые жилые районы.

Проект премиального жилого комплекса MIRA рядом с ВДНХ в Алексеевском районе Москвы, девелопер MR Group

Фото: Lumiere Gallery х MR Group Проект премиального жилого комплекса MIRA рядом с ВДНХ в Алексеевском районе Москвы, девелопер MR Group

Фото: Lumiere Gallery х MR Group

Компания MR уже не первый год участвует в культурных мероприятиях, а теперь активно развивает свою издательскую программу «MR Библиотека», в рамках которой планирует поддерживать публикацию книг и выпускать собственные. Монография Грановского адресована всем, кто интересуется архитектурой, историей и фотографическим наследием Москвы, и будет издана ограниченным тиражом 1 тыс. экземпляров на русском и английском языках. Вступительные статьи к разделам книги подготовили основатель Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, генеральный директор MR Мария Литинецкая и историк искусства Елизавета Лихачева. Дизайн книги разработал графический дизайнер Евгений Корнеев, основатель бюро «Раздизайн», обладатель премий в области графического дизайна, дипломов Российской академии художеств и диплома UNESCO на Лейпцигской книжной выставке (2005), преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ. Выходит книга в конце ноября.