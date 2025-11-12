Факторинг проставился

Доходы факторинговых компаний показали резкое, на 15%, падение по итогам третьего квартала 2025 года. Тенденция, наметившаяся кварталом ранее, усилилась, в частности, из-за снижения ключевой ставки ЦБ. Доходы факторов, работающих с короткими средствами, сократились при общем снижении стоимости денег в экономике, указывают участники рынка.

“Ъ” ознакомился с данными Ассоциации факторинговых компаний (АФК) по итогам девяти месяцев текущего года. Согласно им, доходы факторинговых компаний в третьем квартале 2025 года составили 110 млрд руб., снизившись на 15% относительно второго квартала 2025. По итогам второго квартала снижение было не таким существенным — 4%, а доход составил 130 млрд руб. Всего за девять месяцев 2025 года ФК получили около 374 млрд руб. дохода за оказанные услуги.

По словам гендиректора «ВТБ Факторинга» Константина Савельева, доходы ФК напрямую зависят от объема портфеля и от отраслевого уровня ставки. На динамику третьего квартала повлиял тренд на снижение процентных ставок. «Обычно понижение ключевой ставки приводит к снижению стоимости заимствований, однако для факторов, чья прибыль напрямую связана с процентными ставками, при снижении ставок происходит уменьшение доходов»,— поясняет директор департамента факторинга Инго-банка, член правления АФК Александр Варенников. Чем дешевле деньги, тем ниже валовый доход от их размещения на короткие сроки, что является особенностью факторинга, где оборачиваемость по портфелю занимает 65–75 дней, добавляет исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. В третьем квартале ключевая ставка снизилась с 20% до 17%, при этом маржа факторов оставалась неизменной, утверждает управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов.

На доходы факторов в 2025 году влияет также снижение спроса на заемное финансирование со стороны клиентов с высокой долговой нагрузкой и долей прибыли, направляемой на выплату процентов по кредитам, отмечает Дмитрий Шевченко. «Значимая часть бизнеса уже не способна генерировать достаточную маржу для обслуживания долговой нагрузки»,— говорит руководитель направления факторинга в экосистеме «Т-Бизнес» («РОВИ Факторинг Плюс», «РБ Факторинг») Виктор Вернов. ФК отреагировали на это изменением риск-менеджмента. «Сейчас кредитные и факторинговые ресурсы концентрируются у наиболее устойчивых игроков и крупных клиентов, связанных с промышленными и сырьевыми группами»,— добавляет господин Вернов. Это привело к перераспределению долей и общему сжатию рынка.

Наибольший вклад в динамику рынка обеспечивают крупные факторы. Так, по результатам за девять месяцев 2025 года на шесть крупнейших участников рынка факторинга пришлось 333 млрд руб. дохода — почти 90% всего рынка. Ключевыми клиентами данных факторов являются крупнейшие заемщики из нефинансового сектора, чья долговая нагрузка и издержки на ее обслуживание росли с июля 2024 года вслед за ключевой ставкой ЦБ, подчеркивают в АФК.

В четвертом квартале 2025 года, по мнению Константина Савельева, «ожидаемый рост объемов портфелей, обусловленный сезонностью, положительно повлияет на доходы факторинговых компаний». Впрочем, Павел Шишов не ожидает существенного роста дохода факторов в ближайшей перспективе из-за прогнозируемого дальнейшего снижения ключевой ставки. По мнению Дмитрия Шевченко, снижение ключевой ставки будет нейтрально для доходов факторов при условии роста портфеля к концу года (см. “Ъ” от 9 октября). «Важнее будут сроки оплаты комиссии в момент выдачи финансирования или в момент погашения в 2026 году, а также успехи в реструктуризации кредитов с плавающей ставкой у крупнейших клиентов, это позволит им нарастить оборотный капитал через агентский факторинг»,— добавляет господин Шевченко.

Елена Ванюшина