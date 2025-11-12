Низкий заряд цен

Стоимость никеля, снижающаяся с 2022 года, может восстановиться выше прошлогоднего уровня в $16,8 тыс. за тонну только в 2028 году. На котировки давят перепроизводство этого металла, слабый спрос китайской сталелитейной отрасли и переменчивое отношение производителей электромобилей. Поддержать цены могли бы ограничения производства в Индонезии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Мировые цены на никель в 2028 году могут вырасти на 7,3% год к году, до $17,2 тыс. за тонну, что позволит котировкам превысить уровень 2024 года ($16,8 тыс. за тонну), говорится в обзоре Kept. С 2022 года к четвертому кварталу 2025 года металл подешевел на 40%, до $15,3 тыс. за тонну. Аналитики отмечают, что темпы снижения цен в 2025 году замедлились. В 2026 году, сказано в обзоре Kept, возможен рост котировок на 2,7%, до $15,7 тыс., в 2027-м — 2,2%, до $16 тыс. за тонну. В 2029 году цена может вырасти до $17,5 тыс. за тонну.

Ситуация на рынке по-прежнему определяется значительным переизбытком предложения, о чем свидетельствует рост биржевых запасов руды, говорится обзоре Kept.

Основной причиной формирования профицита в последние десять лет стал стремительный рост добычи никеля в Индонезии, который опережает возможности глобального спроса. Если в 2010 году на Индонезию приходилось 15% мировой добычи (около 130 тыс. тонн), то сейчас этот показатель вырос до 60% (примерно 2–2,2 млн тонн в год). В Kept оговариваются, что в будущем ограничить объемы добычи в Индонезии может истощение легкодоступных месторождений, снижение качества руды и рост налоговой нагрузки для отрасли.

«Норникель» также указывал на стремительное наращивание добычи в Индонезии (см. “Ъ” от 16 октября). В последнее время были сообщения об ограничении производства в Индонезии, но их последствия пока неочевидны, сообщили “Ъ” в компании. По итогам девяти месяцев «Норникель» сократил производство никеля на 4% год к году, до 140 тыс. тонн. Прогноз на весь 2025 год — 196–204 тыс. тонн против 205 тыс. тонн годом ранее.

В Kept отмечают, что при текущих ценах более половины мировых производителей никеля убыточны и спрос на металл остается неоднородным. Несмотря на то что китайское правительство более года стимулирует экономику, потребление нержавеющей стали демонстрирует слабую динамику, а для уверенного восстановления рынку необходимы явные признаки выхода строительного и жилищного секторов КНР из затяжного спада, считают аналитики. В Kept добавляют, что ситуацию усугубляет и переменчивый спрос со стороны производителей электромобилей, где растет доля аккумуляторов без никеля.

Владимир Потанин, глава «Норникеля», о стоимости продукции компании, в интервью РБК в декабре 2024 года: «Мы не можем повлиять на цены».

На Китай приходится около 64% потребления никеля, половина потребления нержавеющей стали и около 56% ее производства, уточняет аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. По мере углубления наблюдающегося сейчас спада инвестиций в Китае потребление нержавеющей стали в стране будет снижаться, соответственно, общий негативный эффект для совокупного спроса на никель будет значительным.

Партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко считает, что в 2026 году профицит предложения никеля увеличится до 250 тыс. тонн, а в 2025 году составит около 210 тыс. тонн. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов прогнозирует, что в 2026 году производство металла будут расти быстрее спроса. Так, в 2026 году выпуск никеля в мире может увеличиться на 8–10%, до 4–4,2 млн тонн, а потребление — на 4%, до 3,75 млн тонн. Таким образом, профицит может составить 250–450 тыс. тонн. Международная группа по изучению никеля (INSG) в октябре оценила профицит металла в 2026 году в 261 тыс. тонн против 209 тыс. тонн в 2025 году. Хотя старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Валерия Багишвили допускает сокращение избытка предложения металла в 2026 году за счет консервации части мощностей производителей с высокими затратами и более осторожного ввода новых проектов.

По словам Дмитрия Орехова, «Норникель» в текущих условиях частично компенсирует давление на цену никеля ростом производства меди и платиноидов, а также развитием высокодоходных продуктов, таких как карбонильный никель и металлический кобальт.

Полина Трифонова