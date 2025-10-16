Спрос не успевает за добычей

Избыточное предложение никеля при слабом спросе со стороны промышленности сохранится до конца года, прогнозируют аналитики. Из-за низких цен за последние три года остановлены мощности объемом 220 тыс. тонн, но профицит сохраняется благодаря резкому росту добычи в Индонезии. «Норникель» в этих условиях поддерживают продажи меди и платиноидов.

Мировой рынок никеля до конца 2025 года останется под давлением из-за избыточного предложения при вялом спросе в том числе со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторов, говорится в обзоре S&P Global. Как отмечают аналитики, стоимость никелевой руды для получения ферроникеля снизилась в третьем квартале, и, как ожидается, цены останутся слабыми до конца года. Давление на котировки оказывают снижение прибыли переработчиков, а также растущие запасы в КНР, говорится в обзоре.

На Лондонской бирже металлов (LME) никель за год к 14 октября подешевел более чем на 12%, до $14,89 тыс. за тонну. Международная группа по изучению никеля (INSG) в последнем прогнозе оценивает профицит металла в 209 тыс. тонн в 2025 году и 261 тыс. тонн в 2026 году.

Сложившаяся конъюнктура делает нерентабельной работу производителей с высокими затратами, в частности, в Новой Каледонии, на Мадагаскаре и в Латинской Америке. Несмотря на убытки, полное прекращение деятельности невыгодно, в связи с чем предприятия поддерживаются государственными субсидиями и горно-металлургическими компаниями, говорят в «Норникеле». Там добавляют, что за последние три года остановлены мощности объемом 220 тыс. тонн и еще объемом 200 тыс. тонн находятся под угрозой закрытия. Но это компенсируется стремительным наращиванием добычи в Индонезии, которая с 2023 года увеличила производство более чем на 800 тыс. тонн в год и сегодня формирует 66% мирового предложения, продолжают в «Норникеле».

Поддержку денежным потокам самого «Норникеля» в данной ситуации оказывают медь, платиноиды и другие металлы, которые содержатся в руде, добываемой компанией, отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Так, на рынке меди сформировался дефицит при высоком спросе, что толкает цены вверх (см. “Ъ” от 7 октября).

Управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько говорит, что о кризисе перепроизводства свидетельствует и рост запасов никеля на LME и Шанхайской бирже. По ее словам, в КНР — а это более 60% мирового потребления — спрос на никель в традиционных отраслях, прежде всего строительстве, не растет. В электромобилях в Китае используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы, в мире набирает обороты выпуск альтернативных NCM-батарей с меньшим содержанием никеля, продолжает аналитик. Влияет на падение спроса, продолжает она, и снижение производства электромобилей в США.

По оценкам старшего аналитика компании «Эйлер» Никанора Халина, по итогам 2025 года профицит на рынке никеля составит примерно 6% спроса против 4% в 2024 году. Но, так как около 25% производителей остаются убыточными при текущих ценах, такая ситуация не может быть фундаментально устойчивой, уверен эксперт. По прогнозу компании «Эйлер», к концу четвертого квартала текущего года цены могут восстановиться до $15,5 тыс. за тонну, а в 2026 году — до $17,15 тыс. за тонну.

При этом Индонезия уже сталкивается с рядом сложностей: ограниченная доступность руды, снижение содержания никеля и повышение роялти в отношении отрасли, указывает руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Kept Наталья Величко. «В будущем это может повлиять на объемы производства»,— говорит она. Кроме того, отмечает аналитик, есть сообщения о намерении Индонезии регулировать соотношение спроса и предложения никеля для поддержки цен.

Хотя управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов ждет, что рынок никеля может остаться под давлением до 2027 года, пока не произойдет выравнивание темпов роста добычи и промышленного спроса — в первую очередь за счет ускорения сегмента высококачественного никеля для аккумуляторов.

Полина Трифонова