Автограф святого Иоанна Кронштадтского продадут на аукционе за 250 тыс. рублей

На аукцион «Литфонда» выставлен автограф причисленного к лику святых протоиерея Иоанна Сергиева, более известного как святой Иоанн Кронштадтский, на издании «Беседы протоиерея Иоанна Ильича Сергиева». Стартовая цена лота составляет 250 тыс. рублей, следует из данных на сайте аукционного дома.

«Отец Иоанн предпринимал поездки в разные города России, в которых десятки тысяч людей желали получить у него благословение. Множество народа бежало по берегу во время проезда отца Иоанна на пароходе, многие люди при приближении парохода становились на колени. Труды Кронштадтского стали настольной книгой для миллионов православных людей»,— говорится в описании.

Выпуск издания типографией в Кронштадте датируется 1888 годом. На обороте выполнена дарственная надпись от автора: «Анне Яковлевне Михайловой — Протоиерей Иоанн Серг. 25 июн. 1889».

Протоиерей Иоанн Сергиев — более известный как Иоанн Кронштадтский (1829-1908) — святой праведный, чудотворец, целитель, духовник императоров Александра III, Николая II и его семьи. Прославился многочисленными подвигами и чудесами во славу Русской православной церкви.

Андрей Цедрик