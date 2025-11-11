Перекладку более 1,4 км теплосетей завершили досрочно в квартале Шувалово-Озерки

В Выборгском районе Петербурга завершили перекладку более 1,4 тыс. м теплосетей в квартале 5 Шувалово-Озерки. Трубопроводы, расположенные в пределах улиц Композиторов, Прокофьева, Симонова и проспекта Просвещения, обновляли специалисты АО «ТЭК СПб».

Как уточнили в теплоэнергетической компании, работы были закончены досрочно — 6000 жителей обеспечены надежным теплоснабжением на год раньше запланированного срока.

Изношенные сети на объекте заменили современными стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции. Данный материал позволяет минимизировать теплопотери и обеспечивает 30-летний срок службы труб, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что специалисты АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» также завершили работы по реконструкции 2,4 км теплосетей на Удельном проспекте.

Андрей Цедрик