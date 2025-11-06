На Удельном проспекте завершили работы по реконструкции 2,4 км теплосетей

В Выборгском районе Петербурга завершена реконструкция более 2,4 км магистральных теплосетей на участке Удельного проспекта. Теплотрасса проходит между домами 21 и 53.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершение работ по благоустройству территории после замены трубопровода на Удельном проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Как сообщили в объединенной пресс-службе ТЭК и «Теплосети», трубопровод 1985 года постройки на объекте заменили современными сетями в пенополиуретановой изоляции. Такой материал обеспечивает 30-летний срок службы теплопроводов и позволяет снизить теплопотери.

В зоне перекладки находятся 77 зданий, в том числе 46 жилых домов, три детских и три лечебных учреждения, а также пять школ. Временные сети, обеспечивавшие жителей теплом и горячей водой в период модернизации, уже демонтированы. На объекте восстановлено благоустройство, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в «Теплосети Санкт-Петербурга» заявили о троекратном снижении числа прорывов труб после испытаний в межотопительный сезон.

Андрей Цедрик