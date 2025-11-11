Генпрокурор расписал депутатские взятки

Генпрокурор Александр Гуцан предоставил Госдуме настолько убедительные доказательства причастности депутата, члена фракции «Единой России» Анатолия Вороновского к коррупции, что снятие с него иммунитета народные избранники поддержали единогласно. В материалах, которые в самое ближайшее время станут основанием для возбуждения уголовного дела о взяточничестве, говорится, что, будучи вице-губернатором Краснодарского края, Анатолий Вороновский получил незаконное вознаграждение в виде трактора, квартиры, а также услуг — ремонта жилья его сына и строительства дамбы на территории семейного имения. Сам депутат, которому грозит арест и до 15 лет заключения, вину отрицает.

Получение Анатолием Вороновским (на фото) взяток подтверждается показаниями и перепиской

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Получение Анатолием Вороновским (на фото) взяток подтверждается показаниями и перепиской

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума в закрытом режиме удовлетворила представление генпрокурора Гуцана о даче согласия на уголовное преследование депутата от Краснодарского края, члена фракции «Единая Россия» Анатолия Вороновского. Выступая перед депутатами, генпрокурор, по данным источников “Ъ”, сообщил, что предполагаемые коррупционные эпизоды относятся к 2019–2020 годам, когда фигурант являлся заместителем губернатора Краснодарского края, курирующим дорожную отрасль.

Было установлено, что Анатолий Вороновский «покровительствовал» директору государственного унитарного предприятия (ГУП) Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбию Напсо, за что получил от него взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 25 млн руб.

В ходе проверки, по данным источников “Ъ”, были выявлены факты оплаты Сафарбием Напсо по требованию Анатолия Вороновского ремонта находящейся в Сочи квартиры его сына Антона Вороновского.

Кроме того, жилье за счет взяткодателя обставили мебелью и оборудовали различной бытовой техникой. Также Сафарбием Напсо, по версии надзора, были оплачены строительство берегоукрепительной дамбы и очистка дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье Вороновских, куплены трактор для использования родственниками депутата на территории этого участка и квартира в Краснодаре для самого Анатолия Вороновского. Последнюю оформили на госпожу Романцову — мать его помощницы Юлии Нещеретовой.

Данные эпизоды были подтверждены Сафарбием Напсо, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным источников “Ъ”, он, в частности, рассказал, что оплачивал имущество и работы через подконтрольное ООО «Вектор» и своего двоюродного брата. Эти факты подтвердил родственник депутата и один из руководителей «Вектора». Мать и бывший супруг госпожи Нещеретовой рассказали, что она являлась лишь номинальным собственником жилья, которое таким образом «спрятали» от учета и проверок.

Сотрудниками ФСБ были получены документы, подтверждающие оплату Сафарбием Напсо имущества и услуг, оказанных семье депутата.

Также в распоряжении правоохранительных органов оказалась переписка, в ходе которой Сафарбием Напсо, Анатолием Вороновским и другими обсуждались фактические взятки. Оплачивал имущество и услуги Сафарбий Напсо за общее покровительство со стороны тогдашнего вице-губернатора Краснодарского края.

Лазаревский районный суд Сочи в конце октября этого года признал Сафарбия Напсо виновным в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, с 2018 по 2021 год фигурант в составе организованной группы, в которую входили сотрудники ГУПа, похитил имущество дорожного управления на сумму свыше 45 млн руб.

Через подконтрольные фирмы фигуранты вывели из предприятия транспорт и дорожную технику. Кроме того, по данным следствия, фигурант продал своей компании асфальтобетонный завод стоимостью 81,6 млн руб. за 1 млн руб. Также, решил суд, участники группы благодаря подложным справкам о выполнении работ похитили более 80 млн руб.

Уголовное дело в отношении Сафарбия Напсо было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке, так как он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Учитывая признание вины и раскрытие фигурантом эпизода, ранее неизвестного следствию, его преследование за дачу взяток было прекращено, а дело рассмотрено в особом порядке. Обвиняемый получил четыре года общего режима и был взят под стражу в зале суда.

Анатолию Вороновскому, который пока не признает свою вину, грозит 15-летний срок, многомиллионный штраф и потеря места в Госдуме.

В ближайшее время Главное следственное управление Следственного комитета России возбудит в отношении него уголовное дело и определит меру пресечения. Несмотря на то что депутат передал своему адвокату паспорта, которые тот должен сдать следствию, и выразил готовность сотрудничать с ним, избежать ареста Басманным райсудом ему будет довольно сложно.

Николай Сергеев