Граждане вложились в инвестиции

По итогам января—сентября 2025 года инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) показало рост на 93% год к году, впервые за три года обогнав темпы роста накопительного страхования жизни (НСЖ). По словам экспертов, граждане отчасти перестали гнаться за долгосрочной доходностью, которую дает НСЖ, а отчасти стремились приобрести полисы ИСЖ перед отменой этого вида договоров страхования в 2026 году. Впрочем, защитники прав потребителей не исключают активизации навязывания услуг.

По итогам девяти месяцев 2025 года темпы роста инвестиционного страхования жизни обогнали накопительное страхование жизни. Так, за январь—сентябрь сборы по ИСЖ выросли на 93% год к году и составили 607 млрд руб., тогда как премии по НСЖ увеличились лишь на 9%, до 837 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). По словам экспертов, инвестиционный продукт впервые за три года обогнал по скорости роста накопительный.

Большие темпы роста НСЖ в предыдущие годы связаны с высокой процентной ставкой. Инвесторы стремились зафиксировать долгосрочную доходность и чаще использовали НСЖ, говорит финансовый эксперт Андрей Бархота. В частности, в 2024 году страховщики повысили ставку гарантированной доходности для накопительных продуктов в среднем на 1 п. п. (см. “Ъ” от 15 августа 2024 года).

Опережающий рост ИСЖ связан со снижением ключевой ставки, поясняют эксперты. В ноябре 2025 года она составила 16,5% годовых, что на 4,5 п. п. ниже показателей аналогичного периода 2024 года. По словам господина Бархоты, в 2025 году процентная ставка снизилась и инвесторы стали смотреть на более рискованные инструменты, что и обеспечило опережающее развитие ИСЖ в сравнении с НСЖ.

По мере ожидаемого снижения ключевой ставки повышается потребительская активность населения, а доля средств, направляемых в сбережения, снижается, что также может приводить к замедлению роста рынка страхования жизни, отмечает финансовый советник Алексей Родин. Темп прироста сборов по НСЖ уменьшается вследствие снижения ключевой ставки и тенденции к постепенному увеличению срочности договоров, указывает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

«Кроме того, следует вспомнить, что с будущего года возможности заключить договор ИСЖ уже не будет. Определенно, этот фактор является дополнительным стимулом для заключения таких договоров сейчас»,— говорит вице-президент по страхованию жизни ВСС Глеб Яковлев. ИСЖ имеет ряд характеристик, которые могут привлекать клиентов, в частности страховую защиту в случае смерти клиента, защиту от конфискации и ареста, а также отсутствие возможности раздела сумм дохода по ИСЖ при разводе, поясняет господин Родин.

Впрочем, эксперты не исключают и навязывания продуктов. «Мы видим, что банки и микрофинансовые организации показывают рост комиссионных доходов, а это в большей части именно продажи страховых продуктов»,— говорит эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская. Многие потребители приходят с жалобами на то, что им казалось, что они вкладывали средства в банковский депозит, а оказалось, что приобрели НСЖ или ИСЖ, причем многие люди не понимают, что обязаны вносить регулярные суммы, и в итоге теряют деньги, поясняет госпожа Пожарская.

Регулятор уже давал рекомендации о том, что ИСЖ должно предлагаться только тем людям, которые хорошо ориентируются в инвестиционных стратегиях и сложных продуктах, на практике проверки «глубокого понимания» со стороны клиентов часто проводятся формально, продолжает госпожа Пожарская.

По итогам 2025 года эксперты ожидают продолжения тенденции. Прирост премий по НСЖ достигнет 10%, а по ИСЖ — 160%, оценивает господин Бархота. В дальнейшем большая часть новых страховых договоров в парадигме НСЖ перейдет в формат долевого страхования жизни, не исключает эксперт.

Юлия Пославская