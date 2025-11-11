Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Российские спортсмены взяли два золота на чемпионате мира по рафтингу

Россияне завоевали четыре медали чемпионата мира по рафтингу, который проходил на реке Алумине в Аргентине. Они были допущены до мирового первенства впервые за шесть лет и выступали на нем в нейтральном статусе.

В мужском общем зачете на счету отечественных спортсменов серебро. Андрей Дегтярев, Роман Шмальц, Дмитрий Акчин, Кирилл Талпа и Андрей Ковязин набрали 244 очка и на 16 баллов отстали от победивших бразильцев. Третье место с отставанием в 26 очков занял другой бразильский экипаж.

В активе женщин золото: Елизавета Барнева, Екатерина Кожанова, Тамара Чугунова, Вера Малахова и Валентина Кожанова набрали 300 очков и опередили ближайших преследовательниц японок на 54 балла, а ставших третьими аргентинок — на 67.

В миксте российские экипажи взяли сразу две медали. Золото у Валентины Кожановой, Веры Малаховой, Дмитрия Акчина и Андрея Ковязина (270 очков). Бронза у Екатерины Кожановой, Тамары Чугуновой, Андрея Дегтярева, Кирилла Талпы и Романа Шмальца (233). Второе место заняла сборная Японии (256).

Всего в соревновании участвовали спортсмены из 35 стран. Четвертый комплект медалей разыгрывался в пара-рафтинге, где победили бразильские спортсмены.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все