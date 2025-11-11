Российские спортсмены взяли два золота на чемпионате мира по рафтингу

Россияне завоевали четыре медали чемпионата мира по рафтингу, который проходил на реке Алумине в Аргентине. Они были допущены до мирового первенства впервые за шесть лет и выступали на нем в нейтральном статусе.

В мужском общем зачете на счету отечественных спортсменов серебро. Андрей Дегтярев, Роман Шмальц, Дмитрий Акчин, Кирилл Талпа и Андрей Ковязин набрали 244 очка и на 16 баллов отстали от победивших бразильцев. Третье место с отставанием в 26 очков занял другой бразильский экипаж.

В активе женщин золото: Елизавета Барнева, Екатерина Кожанова, Тамара Чугунова, Вера Малахова и Валентина Кожанова набрали 300 очков и опередили ближайших преследовательниц японок на 54 балла, а ставших третьими аргентинок — на 67.

В миксте российские экипажи взяли сразу две медали. Золото у Валентины Кожановой, Веры Малаховой, Дмитрия Акчина и Андрея Ковязина (270 очков). Бронза у Екатерины Кожановой, Тамары Чугуновой, Андрея Дегтярева, Кирилла Талпы и Романа Шмальца (233). Второе место заняла сборная Японии (256).

Всего в соревновании участвовали спортсмены из 35 стран. Четвертый комплект медалей разыгрывался в пара-рафтинге, где победили бразильские спортсмены.

