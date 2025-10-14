До иностранцев не доходит

Даже после «периода охлаждения» иностранных сим-карт в России на них не приходят СМС-сообщения. Из-за этого, например, клиенты зарубежных банков не могут подтверждать трансакции или в принципе получить доступ к мобильному интернету. Собеседники “Ъ” объясняют, что проблемы связаны с тем, что большинство российских операторов дорабатывают свои системы, обеспечивающие 24-часовой «период охлаждения».

На иностранные сим-карты в РФ не приходят СМС, а также наблюдаются проблемы с мобильным интернетом даже после окончания «периода охлаждения»; об этом сообщают пользователи в тематических чатах, обратил внимание “Ъ”. Проблему подтвердил также источник “Ъ” на телеком-рынке. Пользователи жалуются, что им не приходят СМС от иностранных банков, из-за чего они не могут оплатить зарубежные сервисы.

На прошлой неделе канал Mobile Review сообщил, что в РФ не работает мобильный интернет на иностранных сим-картах. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал, что для иностранных сим-карт в РФ введут «период охлаждения» — срок, во время которого зарубежные карты работать не будут. Такая мера нужна для снижения угроз атак БПЛА. Кроме такой меры власти утвердили систему «белого списка» доступа в интернет во время отключений мобильного интернета из-за угроз безопасности (см. “Ъ” от 11 августа).

В Минцифры “Ъ” не ответили, однако их белорусские коллеги на прошлой неделе объяснили, что российские операторы ввели «обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге в сетях российских операторов связи». «Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается»,— говорилось в объявлении.

Из сообщений пользователей следует, что проблемы наблюдаются на всех иностранных сим-картах, вне зависимости от страны происхождения. При этом такие проблемы есть не у всех операторов связи, говорит источник “Ъ” на телеком-рынке: «Включить таймер на 24 часа смог только Т2, у других операторов не было технической возможности ограничить период одними сутками, и у них ограничение передачи данных и СМС действовало на все время пребывания владельца иностранной карты на территории РФ».

По словам источника “Ъ”, это обусловлено технической возможностью обрабатывать сигнальный трафик от входящих роумеров, «то есть запоминать время первоначальной регистрации абонента-роумера в сети и включать таймер на 24 часа». При этом пользователи отмечают, что проблемы с получением СМС есть и у Т2. По словам другого собеседника “Ъ” на телеком-рынке, скоро операторы «все отладят» и система будет работать. На отладку он закладывает три-четыре недели. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2 отказались от комментариев.

«Мы видим, что путешественники все меньше пользуются мобильными сетями. Туристы предпочитают подключение через Wi-Fi, потому что роуминг дорогой, а публичные точки доступа к Wi-Fi широко распространены»,— говорит управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Ранее “Ъ” сообщал, что операторы связи просят Минцифры упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов, чтобы увеличить число подключений. Сейчас процесс может занимать до нескольких дней, что делает его слишком неудобным для этой категории абонентов (см. “Ъ” от 6 октября).

«Когда сим-карта приезжает в Россию, весь трафик идет через ядро сети домашнего оператора, передача данных не контролируется. В том числе поэтому в текущих условиях период охлаждения такой длинный»,— объясняет директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко.

Алексей Жабин