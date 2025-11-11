Путин обсудил с Мирзиеевым совместные крупные проекты России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым развитие двусторонних отношений и реализацию крупных совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Особое внимание в ходе телефонного разговора было уделено проектам в области энергетики.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений,— сообщили в Кремле. — Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики».

В сообщении также сообщается, что президенты затронули в разговоре актуальные международные темы и условились продолжать регулярные контакты на разных уровнях.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся после визита господина Мирзиеева в Вашингтон для участия в саммите Центральная Азия — США. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Шавкат Мирзиёев не преминул выразить хозяину встречи благодарность за то, что «до этого ни один президент Америки так не относился к Центральной Азии». По итогам переговоров Дональд Трамп также объявил о «невероятном» торгово-экономическом соглашении, согласно которому в течение трех лет Узбекистан инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих десяти лет — более $100 млрд в ключевые секторы экономики США, включая добычу важнейших полезных ископаемых, производство автомобильных запчастей и авиацию.

Анастасия Домбицкая