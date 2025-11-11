На каток в Данилове потратят 47 млн рублей

В Ярославской области нашли подрядчика, который организует ледовый комплекс на Советской площади в Данилове. Цена контракта — 47 млн руб. Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает даниловское МКУ «Центр обеспечения деятельности». Исполнитель установит ледовый комплекс, включающий каток и ледовые дорожки площадью 1,6 тыс. кв.м, а также связанные с ним павильоны, обшитые деревом. На территории комплекса будут установлены осветительные приборы и музыкальное оборудование.

Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить работу катка в период с 25 декабря по 25 марта.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что каток на Советской площади в Ярославле откроется 26 декабря. Ледовый комплекс займет более 4 тыс. кв. м и станет крупнейшим в области. Цена контракта — 110 млн руб.

Алла Чижова