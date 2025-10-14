Михаил Евраев сообщил о дате открытия главного «ЯКатка»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что главный каток региона «ЯКаток» откроется 26 декабря на Советской площади в Ярославле. Ледовый комплекс займет более 4000 кв. метров и станет крупнейшим в области.

Каток предложит классический корт, длинные ледовые дорожки, теплые павильоны, раздевалки и пункт проката коньков с профессиональной заточкой. Вокруг катка будет организована праздничная атмосфера с рождественской ярмаркой, горками, декоративными конструкциями, сценой, музыкой и светодиодным экраном. Также откроется кафе.

«ЯКаток» будет работать до полуночи в будние дни и воскресенье, а в пятницу, субботу и праздники — до 2 часов ночи. В течение сезона планируются хоккейные турниры, фестивали, мастер-классы и показательные выступления. Михаил Евраев добавил, что в декабре катки заработают во всех округах области, создавая инфраструктуру для активного зимнего отдыха.

Антон Голицын