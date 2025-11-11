Раффаэле Палладино стал главным тренером «Аталанты»

Раффаэле Палладино возглавил итальянский футбольный клуб «Аталанта», сообщает пресс-служба команды. Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2027.

На посту главного тренера «Аталанты» Палладино сменил хорвата Ивана Юрича, который тренировал клуб с июня 2025 года. На данный момент команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» не может победить на протяжении семи матчей. В последней игре против «Сассуоло» клуб потерпел крупное поражение — 0:3. В активе команды лишь две победы.

В пресс-службе «Аталанты» также отметили, что к тренерскому штабу присоединились Стефано Читтерио, Федерико Пелузо, Фабио Кораби, Никола Рива, Андреа Рампони и Маттиа Казелла.

Предыдущим местом работы Раффаэле Палладино была «Фиорентина». Он занимал пост главного тренера клуба в прошлом сезоне. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате Италии и дошла до полуфинала третьего по силе еврокубкового турнира — Лиги конференций.

Таисия Орлова