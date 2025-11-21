Свой остров

Сеть отелей Jumeirah представляет Cape Morris, частный остров в Персидском заливе под управлением отеля Jumeirah Burj Al Arab. Его могут полностью арендовать постояльцы люксов отелей Jumeirah, желающие уединенного отдыха. Единственный способ добраться до острова — на яхте, которая ожидает гостей у пристани Marsa Marina. По прибытии можно загорать в шезлонгах, прогуливаться по острову или заняться водными и пляжными видами спорта, от каякинга и сапбординга до волейбола и петанка. Это дневное развлечение с возможностью пообедать: отдыхающим предлагается ланч из трех блюд от мишленовского шеф-повара Саверио Сбаральи. Обратно в отель гостей доставит та же яхта.

Ноты Севера

Коллекция ароматов Nordic Garden бренда Siberian Wellness вдохновлена северной природой. Это три аромата, в которых свежесть и сладость звучат одинаково притягательно. Icy Vanilla — легкая интерпретация ванили, где цитрусовая яркость переплетается с нежностью ириса и сливочной мягкостью. В аромате Frozen Lily чистота нот лилии и акватических акцентов отражается в полутонах бергамота и амбры. В Crystal Pear свежесть груши оттеняют пряность имбиря и прохлада аниса, согретые бархатистым османтусом и глубоким сандалом. Коллекция создана парфюмерами Суазик Бокур и Лукой Сьюзаком.

Вечерний выход

Модный бренд 2Mood выпустил новогоднюю коллекцию Starring You. В рекламной съемке приняла участие актриса Диана Пожарская. Коллекция создана для праздничных вечеров. В ней кейпы из струящегося атласа, бархатные платья, свободные жакеты и брюки с атласной отделкой, мерцающие топы и юбки с пайетками, а также комплекты из парчи. Цветовая палитра — черный, молочный, розовый и алый — позволяет свободно комбинировать вещи.

Шопинг без границ

Онлайн-платформа Dropp.Market, агрегатор лучших предложений товаров люксовых брендов со всего мира, объявляет о сотрудничестве со стилистом Александром Роговым. Теперь он отвечает за селекцию в рамках DroppDays — месяца выгодных цен. В это время пользователи смогут увидеть товары, прошедшие отбор стилиста: они будут размещены в отдельной подборке. Платформа Dropp.Market отслеживает каталоги более 300 площадок, как крупных — Farfetch, Yoox, Ssense, Net-a-Porter, так и локальных, предлагая покупателям сравнить стоимость товаров и выбрать выгодное предложение с доставкой в Россию.

Экстравагантность и комфорт

Местом съемки новой коллекции обувного бренда Age of Innocence сезона осень-зима 2025/26 стала уютная квартира. Теплые тона одежды, мягкий свет из окна, мечтательное настроение героини становятся обрамлением для главного персонажа съемки — обуви. Лодочки Joelle на высоких каблуках элегантны, сапоги Brigitte в тиснении под крокодила на каблуках kitten heel экстравагантны, а кожаные лоферы Farley так просты и комфортны, что их хочется надеть прямо сейчас.

Акцентная двойка

Tilda Jewelry — бренд минималистичных и универсальных украшений из серебра и золота, которые можно носить с любой одеждой и по любому поводу. В новой коллекции бренда есть несколько акцентных изделий. Среди них двойное биколорное кольцо, состоящее из двух частей: широкой и угловатой из серебра и тонкой из серебра с позолотой, а также колье из двух серебряных цепочек с позолоченными подвесками — в виде круглой монетки и вертикальной палочки.

Классический комплект

Бренд Tamerlan представил коллекцию осень-зима 2025/26, построенную на трио черного, красного и молочного цветов. В центре внимания длинное шерстяное пальто кремового цвета, платье в красно-черной гамме с белым воротником и манжетами и черное короткое пальто с красной строчкой, надетое поверх алого платья. Коллекция выпущена лимитированной партией 50–70 экземпляров.

Элегантно и тепло

Российский бренд Time to Cashmere создает вязаные изделия из премиальной пряжи — мягкие, тонкие, невесомые, теплые. Для своих изделий Time to Cashmere используют гребенной кашемир — премиальную пряжу, обладающую более высокой прочностью и износостойкостью. Стиль бренда можно описать как всегда актуальный, традиционно элегантный дизайн с неожиданными деталями. Вещи из новой коллекции выполнены в классических, спокойных тонах и удачно дополнят любой гардероб.

Як в городе

В коллекции «Орнаменты времени» сезона осень-зима 2025/26 бренд Yaka, используя простые силуэты и традиционные материалы, объединяет прошлое и настоящее, миксуя древние символы мандалы и комфортную одежду для города. Цветовая гамма капсулы — это земляные и шоколадные оттенки с вкраплениями терракотового, изумрудного и денима. Изделия Yaka — кардиган в стиле grandpa core из шерсти яка и бомбер из облегченной овчины — согреют в холодные дни. Есть в капсуле и вещи в стиле 1980–1990-х: джинсы со стрелками, джинсы прямого кроя, визуально удлиняющие ноги, и базовые свитера на любой тип фигуры.