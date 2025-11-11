В Турции главную оппозиционную партию обвинили во вмешательстве в выборы

Генпрокуратура Стамбула направила запрос о рассмотрении возможности ликвидации оппозиционной Народно-Республиканской партии (НРП) Турции. Как утверждается в заявлении, политическая сила причастна к утечке данных более 11 млн избирателей, а для финансирования своей деятельности использовала «преступные доходы» бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который находится под арестом с марта.

В обращении Генпрокуратуры, направленном в Верховный суд, говорится, что члены НРП «осознанно, систематически и непрерывно» использовали «доходы от преступной деятельности» для своих избирательных кампаний или приобретения активов.

Генпрокуратура также утверждает, что при помощи данных свыше 11 млн граждан НРП пыталась манипулировать волей избирателей, вмешивалась в результаты выборов на национальном и местных уровнях. В связи с этим ведомство просит суд проверить деятельность партии на нарушение 68-й и 69-й статей. Они, в частности, предусматривает возможность роспуска партии, если будет доказано, что ее деятельность не соответствует принципам демократии.

Народно-республиканская партия — главная оппозиционная сила Турции. Партия планировала выдвинуть кандидатом в президенты в 2028 году Экрема Имамоглу, который с 2019 года был мэром Стамбула. Однако в марте этого года его арестовали. Сегодня Генпрокуратура опубликовала обвинительное заключение по делу о коррупции и потребовала приговорить оппозиционера к лишению свободы сроком от 828 до 2352 лет. Лидер НРП Озгюр Озель настаивает, что господин Имамоглу остается главным кандидатом на выборах от оппозиции.

Лусине Баласян