Прокуроры потребовали для экс-мэра Стамбула Имамоглу до 2352 тюрьмы

Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в мэрии города. Бывшего мэра, оппозиционного политика Экрема Имамоглу, которого обвинение считают «основателем и лидером преступной организации», прокуроры требуют приговорить к лишению свободы от 828 до 2352 лет.

В обвинительном заключении, состоящем из 3900 страниц, говорится о 143 преступных эпизодах, среди которых — получение и дача взяток, отмывание средств, мошенничество, публичное распространение вводящей в заблуждение информации. Ущерб от действий Экрема Имамоглу и еще 406 подозреваемых оценивается в 160 млрд лир ($3,8 млрд).

Экрем Имамоглу, вступивший в должность мэра Стамбула в 2019 году, считается главным оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Оппозиционная Народно-республиканская партия планировала выдвинуть господина Имамоглу кандидатом в президенты в 2028 году.

После задержания и ареста оппозиционера в марте в Стамбуле проходили массовые протесты. Тогда же Стамбульский университет аннулировал его диплом, который необходим для участия в президентских выборах. Обвинения в свой адрес Экрем Имамоглу отрицал. В июле его приговорили к заключению по обвинению в оскорблении государственного служащего.

Лусине Баласян