Малайзия намерена укреплять сотрудничество с Россией по всем направлениям

Малайзия будет укреплять партнерские отношения с Россией во всех сферах, заявил министр высшего образования страны Замбри Абдул Кадир.

«Мы надеемся и дальше укреплять сотрудничество (с РФ.—“Ъ”) во всех направлениях — особенно в области образования, науки и технологий, торговли и туризма»,— рассказал министр в комментарии «РИА Новости».

По словам господина Кадира, в первые девять месяцев 2025 года Малайзию посетили более 100 тыс. туристов из России, что на 6,5% выше год к году. Министр также поприветствовал решение российских властей о продлении безвизового режима для жителей страны с 2026 года.

На острове Лангкави проходит четвертая сессия российско-малайзийской комиссии по сотрудничеству. Российскую делегацию возглавил глава Минобрнауки Валерий Фальков.