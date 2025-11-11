Турпоток в Малайзию из России вырос на 6,5% с начала года

В январе—сентябре Малайзию посетили свыше 100 тыс. туристов из России, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр высшего образования страны Замбри Абдул Кадир, открывая пленарное заседание сессии двусторонней комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству на острове Лангкави.

По данным министра, турпоток из РФ стал расширяться в 2024 году, когда Малайзия приняла 131 тыс. туристов — рост к предыдущему году составил 1,1%. «Поскольку 2026 год объявлен Годом туризма в Малайзии, мы надеемся, что поток российских туристов продолжит расти»,— сказал господин Кадир (цитата по «РИА Новости»).

Также министр объявил, что Малайзия искренне приветствует решение российских властей о продлении безвизового режима для граждан страны с 2026 года.

Эрнест Филипповский