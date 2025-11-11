Умер бывший член Совета федерации Владимир Слуцкер

Бизнесмен и бывший член Совета федерации Владимир Слуцкер скончался от рака в возрасте 69 лет, сообщает The Guardian. По данным газеты, последние дни он провел в хосписе в Женеве. Бывший сенатор умер еще в сентябре, но известно об этом стало только сейчас.

О смерти Владимира Слуцкера сообщил адвокат его бывшей жены Алены, с которой он судился в Лондоне. Во время процесса господин Слуцкер заявлял о финансовых трудностях из-за кражи активов, но подчеркивал, что эти проблемы не связаны с разводом.

Владимир Слуцкер родился 27 августа 1956 года в Москве и окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1990-е годы он возглавлял совет директоров компании «Группа Финвест». С 2002 по 2010 год представлял Чувашию в Совете Федерации и руководил Российским еврейским конгрессом.