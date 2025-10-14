Воронежская область стала шестым регионом, запустившим интерактивную карту НТО

Администрация Воронежа запустила систему онлайн-мониторинга нестационарных торговых объектов (НТО), в которую включены 2 224 точки, включая сезонные павильоны и круглогодичные объекты. О реализации проекта сообщила руководитель управления развития предпринимательства Юлия Провоторова на планерке у мэра Сергея Петрина.

В число НТО, включенных в схему, вошло 1 723 круглогодичных объекта, 428 сезонных и 73 — на озелененных территориях. Как пояснила Юлия Провоторова, только в пяти регионах России сейчас реализуются аналогичные проекты. Бюджетные средства для этого не потребовались, так как было заключено соглашение с Министерством цифрового развития РФ.

Карта доступна с мобильных устройств и позволяет жителям проверять легальность торговых точек. Система уже используется структурными подразделениями администрации для оперативного контроля.

«Почему этот вопрос встал? Когда начали борьбу с незаконными НТО, многие, к сожалению, перекочевали на дворовые территории, где-то это действительно было сделано законно, на основании протоколов общего собрания собственников, а где-то с нарушением закона. Поэтому сейчас работа направлена на то, чтобы сделать максимально прозрачной эту сферу, чтобы каждый житель нашего города имел возможность определить законный и незаконный объект»,— прокомментировал мэр города Сергей Петрин.

Ульяна Ларионова