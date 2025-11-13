Индекс пессимизма

Основной российский фондовый индекс вернулся к значениям годовой давности. В октябре индекс Мосбиржи опускался ниже уровня 2500 пунктов и даже с учетом отскока в первых числах ноября до 2540 пунктов потерял с начала осени более 12%. «Медвежья» игра инвесторов была связана с ужесточением риторики Банка России, ухудшением геополитического фона, а также расширением европейских и американских санкций. Аналитики не исключают рождественского ралли, хотя и считают, что более устойчивый рост возможен в будущем году при условии активного падения рублевых ставок.

В октябре индекс Московской биржи после десятимесячного перерыва опустился ниже 2500 пунктов. 27 октября он достигал 2476,79 пункта — минимума с 21 декабря 2024 года, то есть с момента последнего в прошлом году заседания Банка России, на котором регулятор сохранил ключевую ставку (КС) на уровне 21%, тогда как рынок ждал роста на 2 процентных пункта (п. п.). Даже с учетом последующего отскока и закрепления индикатора в первых числах ноября на отметке 2540 пунктов он просел с августа на 12,3%. С начала года потери индекса составили около 10%.

Отправной точкой для текущего цикла снижения цен российских акций стало сентябрьское заседание Банка России, на котором регулятор снизил ключевую ставку на 1 п. п., до 17%. Казалось бы, понижение КС — это позитивный шаг для экономики и акций, так как ведет к уменьшению стоимости обслуживания долга, а также делает менее привлекательными инвестиции в депозиты и облигации. Но не в этот раз, так как рынок закладывал в котировки более существенное ее снижение — сразу на 2 п. п., а также дальнейшие активные шаги по смягчению ДКП. Вместо этого регулятор не исключил возможности сохранения жесткой денежно-кредитной политики длительное время.

«Начавшийся летом цикл снижения ключевой ставки идет медленнее тех прогнозных траекторий, которые аналитики ожидали еще пару месяцев назад. Это заставляет продлевать период жестких денежно-кредитных условий в моделях и корректировать прогнозные цены акций»,— отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев.

Влияние на биржу усилило возобновившееся после решения ЦБ укрепление российской валюты. Всего за месяц после знакового заседания регулятора внебиржевой курс доллара упал на 7,5%, до 78 руб./$. В последующие дни доллар отыграл часть потерь и превысил уровень в 80 руб./$. «Ожидания разворота в сторону ослабления рубля до сих пор не реализовались. Это сдерживает переоценку акций компаний-экспортеров»,— считает господин Клещев.

Давление на российский фондовый рынок оказало и ухудшение геополитического фона. Не последнюю роль при этом сыграли участившиеся заявления американского президента Дональда Трампа об украинском конфликте и возможных поставках крылатых ракет Tomahawk. Лидеры европейских стран заговорили о введении нового пакета санкций против России, а также планах полностью отказаться от экспорта российских энергоресурсов. «Геополитика остается непредсказуемым фактором, на который рынок реагирует особенно нервно, но большее влияние оказывает текущая макроэкономическая среда»,— считает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Немного разрядил геополитическую обстановку телефонный разговор президентов США и России 16 октября. По его итогам была анонсирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. После этого за три дня индекс подскочил на 8%, отыграв большую часть падения в предыдущие четыре недели. Но эйфория была недолгой и угасла с первыми сообщениями в мировых СМИ о том, что планируемый саммит президентов будет отложен на неопределенный срок. Спустя несколько дней Дональд Трамп подтвердил отмену встречи, а еще объявил о новых санкциях в отношении крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. В итоге основной российский индекс опустился до многомесячного минимума, протестировав уровень 2500 пунктов. «Без реальных соглашений и договоров на рынок в большей степени продолжат влиять макроэкономические факторы, которые сейчас негативно влияют на индекс Мосбиржи»,— уверен Никита Бредихин.

В сложившихся геополитических и макроэкономических условиях инвесторы перестали обращать внимание на фундаментальную недооцененность российских акций, предпочитая им процентные инструменты — облигации. Но в случае улучшения геополитического фона, а тем более подтверждения «Будапешта», по мнению экспертов, индекс имеет шанс отыграть большую часть потерь сентября-октября. Важное значение будут иметь макроэкономические новости из России, прежде всего по инфляции. Если макроданные покажут дальнейшее ослабление инфляционного давления в стране, то, как отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, появятся надежды на еще одно снижение ключевой ставки Банком России в декабре. При улучшении геополитического фона, дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ и ослаблении рубля, по мнению аналитика, индекс Мосбиржи к концу года может отскочить в район 2600–2850 пунктов.

Более оптимистично участники рынка смотрят на перспективы будущего года, когда Банк России сможет с большей уверенностью снижать ключевую ставку. «Снижение ключевой ставки приведет к ослаблению рубля и может на горизонте года обеспечить возвращение индекса Мосбиржи к уровням 3000–3300 пунктов»,— полагает Никита Бредихин. Станислав Клещев оценивает справедливый уровень рублевого индекса на горизонте 12 месяцев в 3660 пунктов.

Василий Синяев