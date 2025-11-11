СКР предложил вооружить следователей австрийскими Glock 18

На вооружение сотрудников прокуратуры и Следственного комитета (СКР) планируют принять австрийский автоматический пистолет Glock 18. Проект соответствующего постановления опубликовал СКР.

Импортный пистолет получат для личной защиты прокуроры, следователи и руководители следственных органов. Выбор в пользу Glock 18 авторы постановления объяснили баллистическими качествами пистолета, его портативностью, безопасностью при постоянном ношении, высокой скорострельностью и надежностью. «Данная модель боевого ручного стрелкового оружия положительно зарекомендовала себя в качестве средств личной защиты, отличается надежностью функционирования и легкостью в освоении личным составом»,— указано в документе.

Пистолеты моделей Glock производятся австрийской фирмой Glock GmbH. Из-за санкционных ограничений приобрести их можно только через параллельный импорт, что существенно увеличивает стоимость оружия.

Ранее пистолеты Glock применяли в России спецподразделения МВД. Их также закупали как наградное оружие. К примеру, в 2015 году «Известия» написали, что МЧС приобрело 60 пистолетов для своих сотрудников. Еще тогда сумма одного экземпляра составляла 140 тыс. руб.

В большинстве силовых ведомств стандартным табельным оружием является пистолет Макарова (ПМ), принятый на вооружение еще в 1951 году, а также пистолет Ярыгина (ПЯ), который используется правоохранительными органами с 2008 года. Наиболее современные и модернизированные варианты отечественного короткоствольного оружия — это модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Они с 2021 года поставляются в органы МВД и Росгвардии. При этом российские пистолеты используют тот же калибр, что и Glock 18 — 9х19.

Glock 18 обладает функцией автоматического огня. Базовый магазин пистолета рассчитан на 17 патронов. Его дальность прицельной стрельбы в одиночном режиме составляет 50 м. Оружие предназначено для спецподразделений армии и полиции.

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак