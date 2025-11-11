Жертва нападения в Бирмингеме скончалась в больнице

34-летняя жительница Бирмингема Кэти Фокс, на которую в минувшее воскресенье напал с ножом 21-летний чернокожий британец, умерла в больнице. В связи с этим обвинение Джейсону Рафаэлю, который до этого обвинялся в покушении на убийство, переквалифицировано на убийство. Он также обвиняется в незаконном хранении холодного оружия.

Вечером 7 ноября Джейсон Рафаэль напал на Кэти Фокс и нанес ей несколько ударов ножом в шею. Женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, где она скончалась от ран 10 ноября.

Полиция Бирмингема сообщает, что Джейсон Рафаэль, житель города Сметик рядом с Бирмингемом, причастен как минимум еще к двум нападениям на людей за последние три недели. По данным полиции, нападение на госпожу Фокс было неспровоцированным.

Как заявил BBC Саймон Фостер, комиссар полиции региона Западный Мидленд, куда входит Бирмингем, борьба с преступлениями, совершенными с применением холодного оружия, является «главной задачей», и за последний год, по его словам, удалось добиться «значительного сокращения» таких преступлений. Но, подчеркнул полицейский, даже «одна жертва холодного оружия — это слишком много». В центре Бирмингема сейчас усилено полицейское патрулирование.

Алена Миклашевская