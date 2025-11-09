В Бирмингеме чернокожий мужчина напал с ножом на белую женщину

21-летнему чернокожему британцу предъявлены обвинения в покушении на убийство молодой белой женщины, которой он нанес несколько ударов ножом в шею. Как сообщает BBC, пострадавшая находится в больнице в критическом состоянии. Нападавший задержан и предстанет перед судом 10 ноября.

Полиция Бирмингема сообщает, что преступление было совершено неподалеку от торгового центра Bullrin. Нападавшего зовут Джейсон Рафаэль, он причастен как минимум еще к двум похожим нападениям. Полиция распространила информацию о злоумышленнике и призвала откликнуться тех граждан, которые могли быть свидетелями преступлений Рафаэля. Ему также предъявлены обвинения в хранении холодного оружия.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд прокомментировала случившееся на своей странице в соцсети X. «Я потрясена нападением на женщину с ножом, нападением неспровоцированным. Мои мысли с пострадавшей, ее родными и друзьями»,— написала она.

Алена Миклашевская