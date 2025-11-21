Эстетика гламура

Имиджевая кампания бренда меховых изделий Sencellerie построена на стилизации под эстетику лондонского гламура 1990-х, британского сериала «Absolutely Fabulous» («Совершенно потрясающе») и образ актрисы Пэтси Стоун. В центре истории — женщина, выражающая посредством стиля внутреннюю свободу и ироничное отношение к себе.

Боа из меха лисы

Боа из меха лисы

Фото: Courtesy of Sencellerie

Бренд премиальной продукции из меха, кожи и кашемира Sencellerie Кирилл Раструбин и Рамазан Заузанов основали в 2023 году. Название Sencellerie — производное от слов sense (англ.— «чувство») и elle (фр.— «она»). Этот гибрид призван передать ощущение собственной неотразимости, которое испытывает женщина, облачась в меха.

Пояса из меха норки

Пояса из меха норки

Фото: Courtesy of Sencellerie

За десять лет работы с мехом Кирилл освоил тонкости скорняжного искусства и открыл фабрику по пошиву меховых изделий. Мех закупается на ведущих мировых аукционах, это гарантирует его высочайшее качество. Рамазан Заузанов в Sencellerie отвечает за продвижение бренда и продажи, поскольку имеет более чем 15-летний опыт работы в luxury-сегменте, в том числе на закупках меховых изделий Fendi, Yves Salomon, Oscar de la Renta и других модных домов.

Полушубок из меха соболя четвертой степени седины с воротником кимоно

Полушубок из меха соболя четвертой степени седины с воротником кимоно

Фото: Courtesy of Sencellerie

В каталоге компании Sencellerie больше тысячи лекал, поэтому подобрать или сшить вещь, которая будет идеально сидеть на клиентке, просто: измерив ее рост и обхват груди, останется лишь выбрать модель из каталога. Можно не думать о длительных примерках и навсегда забыть о шубах, в которых некомфортно. Все модели Sencellerie сидят великолепно.

Шуба из соболя четвертой степени седины с воротником кимоно

Шуба из соболя четвертой степени седины с воротником кимоно

Фото: Courtesy of Sencellerie

Что касается меха, то бренд работает с премиальной норкой, лисой (включая белоснежную арктическую), рысью, свакарой — так называется самый ценный каракуль, он производится в Намибии. Гордость Sencellerie — изделия из соболя. Они шьются полностью вручную, над изготовлением одного предмета работают три-четыре мастера в течение 30 дней. Часто специалисты Sencellerie создают меховое полотно с практически незаметными швами по технологии в роспуск. Именно так отшита недавняя коллекция из меха соболя. Этот метод позволяет получить мягкое, воздушное и пластичное меховое полотно с уникальным рисунком. Бренд выпускает продукцию не только для женщин, но и для мужчин и детей. Есть и вещи унисекс, и пальто оверсайз из стопроцентного кашемира, и легчайшие пиджаки из тонкой перчаточной кожи на шелковой подкладке.

Пальто из меха норки c английским воротником

Фото: Courtesy of Sencellerie

Модели Sencellerie, как правило, сочетаются с любой одеждой, и носить их можно куда угодно: на деловую встречу, в ресторан, в театр, в гости, на прогулку. Они никогда не выйдут из моды и наверняка будут передаваться по наследству, ведь даже годы спустя сохранят роскошный вид и актуальность.

Бренд Sencellerie представлен в девяти городах России. При необходимости купленная вещь будет доставлена в любую точку земного шара.

