«Настоящий источник энергии — внутри нас»

Не все с первого раза находят свое место в жизни. Многих специалистов, которые когда-то были уверены в своем выборе, настигает выгорание, скука, разочарование — вплоть до желания все бросить. «Ъ-Стиль» расспросил профориентолога Наталью Нестерову о том, как найти выход из такой ситуации.

— Можно ли вообще избежать выгорания на работе?

— За без малого восемь лет работы профориентологом я наблюдала десятки историй разных людей и заметила закономерность: у человека не случается выгорания и сохраняется интерес к работе в тех случаях, когда у него есть постоянное масштабирование. Либо он постоянно переходит на уровни выше, либо имеет наставника, помогающего ему «укрупнить» масштаб. Особенно характерно это для профессий, где работа регламентирована алгоритмом цикличных действий, как, например, в юриспруденции.

— Если выгорание все-таки настигло, как с ним справиться?

— Просто сравните, как много работы вы выполняли на заре карьеры и спустя четыре-пять лет постоянной деятельности. Масштаб будет разный. На уже известные задачи мы тратим меньше энергии, исчезает былой азарт, ощущение новизны, понижается дофамин, труд доставляет меньше удовольствия. Все кажется привычным, неинтересным, теряется мотивация. Именно в такой период очень важно найти хорошего наставника, который укажет новые пути развития, либо самому увидеть в текущей деятельности новые возможности. А они могут быть очень разными.

— Как найти свой путь для роста?

— Условно можно выделить три основные ролевые модели, у каждой свой тип профессионального роста. Классический путь управленца-«стратега» — вертикальный рост. Такими людьми движут амбиции, их цель — подъем по карьерной лестнице, рост измеряется в должностях и масштабе решаемых задач. «Эксперты» же нуждаются в горизонтальном росте, их стихия — глубина и широта. Это блестящие специалисты, для которых признание в профессиональном сообществе весит больше, чем кресло директора. Для них важно глобальное признание: участие в престижных конференциях, симпозиумах, упоминания в медиа и статус гуру в своей узкой области. Третья роль — «предприниматель». Это творцы, тонко чувствующие рынок, креативщики, запускающие собственные стартапы. Им важно воплощать идеи, улавливать тренды и быть архитектором собственного дела. Их рост — это масштабирование бизнеса, гибкость и личный бренд.

— С чего начать? Где найти силы на первый шаг?

— В точке роста наш мозг будет обманывать нас, до последнего оттягивая приближение к цели. Но ради своего развития нужно пойти и наконец-то заняться отложенным делом, получить проект, который страшит, или просчитать нужную метрику. И когда мы завершим эту задачу, отложенную из страха перед масштабностью, то ощутим всплеск энергии и увидим новые возможности. Но пока это не сделано, перейти выше невозможно.

— А как быть с сомнениями «тем ли путем я иду?»

— Турбулентная зона всегда предшествует переходу на новый уровень. В этот момент человек нуждается в паузе. Желательно полностью отойти от дел, «сменить картинку» или подключить параллельную деятельность: неожиданное хобби или совокупность событий, которую мы обозначаем словосочетанием «яркая жизнь».

— Означает ли это «пуститься во все тяжкие»?

— Вовсе нет. Речь о сознательном шаге навстречу мечте. У каждого из нас есть «то самое» забытое желание, и именно его стоит исполнить.

К примеру, юрист увлекается гончарным делом, а финансист разводит растения. Таким способом люди разворачивают фокус внимания, начинают мыслить вне привычных рамок и видеть реальность под новым углом. Так внутри жесткой системы и четко регламентированных процессов рождается творчество — и когда это происходит, в профессиональном плане люди становятся крепче и получают импульс к изменениям.

— А если хочется изменить все кардинально?

— Нужно не менять профессию, а «подзарядить батарейки»: найти время для романтических отношений, выбраться с друзьями на природу, восстановить теплый климат в семье. Секрет не в побеге, а в балансе, ведь все сферы нашей жизни — это единая экосистема. Они питают друг друга, а не просто расходуют энергию. Мы часто ждем, что работа станет для нас бездонным источником всего, но это иллюзия. Настоящий источник энергии находится внутри нас, и этот вечный двигатель нужно беречь и грамотно «заряжать». Им нужно управлять с умом, питать его с помощью баланса разных сфер, чувствовать его.

