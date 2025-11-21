Игра по правилам

В центре столицы, где деловая жизнь бьет ключом, а статус часто определяется окружением, в конце августа 2025 года появился Дом русского бильярда «Москва». Это трехуровневое пространство, которое включает в себя закрытый деловой клуб нового формата, а также общую зону с рестораном и бильярдным комплексом. Клубная зона имеет отдельный вход и выходы в общую зону на каждом этаже.

Члены клуба — владельцы бизнеса, топ-менеджеры ведущих компаний и представители власти. Здесь каждый резидент — человек с заслугами и определенным социальным статусом. Вступить в клуб можно, уплатив членский взнос.

На первом этаже расположена сигарная комната с собственной хьюмидорной, где хранятся редкие, лимитированные сигарные релизы. Рядом — переговорная, обеспечивающая полную конфиденциальность. Второй этаж отведен под два просторных бильярдных зала с собственной зоной отдыха. На третьем этаже размещается лаундж с двумя бильярдными столами, уютными диванами и столиками, и балкон, где гости клуба могут сыграть в шахматы и провести переговоры, а также поесть: блюда поднимают на лифтах из ресторана на первом этаже.

Общая зона Дома русского бильярда открыта для всех, прийти сюда поужинать и поиграть может любой желающий.

В бильярдном зале — это гордость клуба — установлены профессиональные столы для русского бильярда, выставлены раритетные кии, но главной инновацией стал первый в мире фиджитал-комплекс: цифровой помощник показывает траекторию удара, дает подсказки и ведет статистику, делая игру еще более зрелищной и технологичной.

Есть тут и помещение-трансформер, которое в зависимости от повода становится то библиотекой для уединенной работы, то караоке-залом для дружеских вечеров. Поблизости устроена просторная детская комната: пока родители заняты переговорами, дети могут весело провести время под присмотром аниматоров.

В ресторане «Москва», расположенном на первом этаже, шеф-повар предлагает гостям «карту России», в которой присутствуют региональные продукты: сахалинские ежи, таежные ягоды, башкирские сыры, дагестанское мясо. В осеннем меню их стало больше. В ресторане подают икру камчатской нерки с оладьями, тартар из мурманского лосося, салат с алтайской уткой, ростбиф с тартаром из тверских груздей, брянскую говядину и якутскую оленину. Гостям также предложат холодец с говяжьей грудинкой и душистыми протертыми томатами с хреном и чесноком, фуа-гра, салат с уткой и тыквой, долму с вяленой говядиной и филе оленя на гриле с кремом из топинамбура и маринованной айвой.

Деловой клуб в Доме русского бильярда «Москва» — место для создания правильного бизнес-настроя: встреча, которая начнется в ресторане, может продолжиться за бильярдным столом и задержаться до музыкального вечера.

