«РИР энерго» вложил 400 млн рублей в теплосети Воронежа в 2025 году

С начала 2025 года филиал АО «РИР энерго»—«Воронежская генерация» в рамках концессии теплосетевого хозяйства города инвестировал около 400 млн руб. в модернизацию муниципальных тепловых пунктов (находятся в пользовании у компании) и замену теплосетей в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, после заключения концессионного соглашения АО «РИР энерго» реконструировало в Воронеже 45 муниципальных теплопунктов. В частности, в октябре 2025 года были завершены работы на теплопункте, который расположен на улице Волгоградской в микрорайоне ВАИ . На объекте установили новые теплообменники, частотно регулируемые приводы и энергоэффективные насосы. Также появилась система дистанционного управления для диспетчеров, которая позволяет контролировать работу оборудования удаленно. Стоимость работ на этом теплопункте превысила 32,6 млн руб.

По собственным данным, АО «РИР энерго» зарегистрировано в 2005 году. До 29 апреля 2025 года оно называлось АО «Квадра». Сейчас компания входит в состав госкорпорации «Росатом». Уставный капитал АО — 19,8 млрд руб. Генеральный директор — Ксения Сухотина. Компания работает в десяти областях Центрального федерального округа и контролирует 19 электростанций. Также она обслуживает 245 котельных и тепловые сети протяженностью 5,6 тыс. км.

Напомним, в 2019 году воронежские власти подписали концессионное соглашение по передаче муниципальных теплосетей в пользование АО «Квадра» (теперь — АО «РИР энерго») на 15 лет. По его условиям, в управление компании переданы 588 км тепловых сетей, 141 котельная и 80 центральных тепловых пунктов, входивших в имущественный комплекс МКП «Воронежтеплосеть». В марте 2024 года АО «РИР энерго» сообщило, что с 2019 года инвестиции в обновление теплосетей облцентра достигли 2,6 млрд руб. Более актуальных данных об инвестициях за весь период компания не публиковала.

Егор Одегов