Прокуратура КЧР начала проверку после падения туристов в ущелье

Прокуратура Карачаевского района начала проверку после падения туристов в Махарское ущелье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, днем двое туристов оступились на перевале Кичи-Муруджу и упали в ущелье. Все обстоятельства происшествия пока выясняются. МЧС России сообщало, что в ущелье упали трое туристов. Ведомство также уточняло, что группа не была зарегистрирована в МЧС.

Прокуроры оценят соблюдение законодательства при предоставлении туристических услуг. По результатам проверки решат, нужны ли дополнительные меры.