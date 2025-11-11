Прокуратура КЧР начала проверку после падения туристов в ущелье
Прокуратура Карачаевского района начала проверку после падения туристов в Махарское ущелье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, днем двое туристов оступились на перевале Кичи-Муруджу и упали в ущелье. Все обстоятельства происшествия пока выясняются. МЧС России сообщало, что в ущелье упали трое туристов. Ведомство также уточняло, что группа не была зарегистрирована в МЧС.
Прокуроры оценят соблюдение законодательства при предоставлении туристических услуг. По результатам проверки решат, нужны ли дополнительные меры.