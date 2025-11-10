Погрузка на магистралях ОЖД в Республике Карелия в октябре выросла на 9,7%

По итогам октября текущего года погрузка на железнодорожных станциях в Республике Карелия составила 2,5 млн тонн. Это на 9,7% больше, чем за октябрь 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прирост достигнут за счет строительных грузов — 1,3 млн тонн (+8,8%), руды железной — 1 млн тонн (+13,1%), бумаги — 4,9 тыс. тонн (+19,9%), уточняется в сообщении.

В целом с января по октябрь 2025 года погрузка на сетях ОЖД в Карелии составила 22,1 млн тонн — на 1,3% меньше, чем за десять месяцев предыдущего года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что погрузка на магистралях ОЖД в Ленобласти с начала 2025 года выросла до 20,8 млн тонн.

Андрей Цедрик