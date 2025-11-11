В Карибском море затонул прогулочный катамаран с десятками пассажиров

55 человек оказались в открытом море в результате крушения парусного катамарана у берегов Доминиканской Респулики, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в 9 ноября. К месту происшествия тут же прибыли военные корабли, силы гражданской обороны и службы экстренного реагирования. В результате спасателям удалось вытащить из воды всех пострадавших.

Власти расследуют причину крушения судна. По предварительным данным, ею мог быть «технический дефект» корпуса судна.

Пассажиры отдыхали на немецком круизном лайнере Mein Schiff 1 компании TUI, а затем перебрались на катамаран, предоставленный сторонней компанией. Все пассажиры в итоге вернулись на лайнер, который сейчас направляется к Ямайке.

Кирилл Сарханянц