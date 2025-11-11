В Новгородской области построят новый комплекс ТКО мощностью 60 тыс. тонн

В начале ноября власти Новгородской области подписали концессионное соглашение по строительству современного комплекса по обращению с отходами в Боровичском муниципальном округе 53-го региона. Концессионером выступает компания ООО «Экорегион», сообщили в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО).

Фото: пресс-служба «Российского экологического оператора» (РЭО

Предполагается, что новый объект в Боровичах позволит повысить объем переработки и снизить нагрузку на местные полигоны, обеспечив регион необходимой инфраструктурой для перехода к экономике замкнутого цикла.

По данным РЭО, новый комплекс сможет ежегодно обрабатывать до 60 тыс. тонн отходов, из которых 21 тыс. тонн будет направляться на утилизацию, а 42,9 тыс. тонн — на размещение.

Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта строительства нового комплекса ТКО в Новгородской области не называется.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что стоимость строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки» в Петербурге выросла до 21,368 млрд рублей.

Андрей Цедрик