Госдума одобрила в I чтении круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому штрафовать за несообщение в военкомат о переезде можно будет в течение всего года, а не только в период призыва.

Поправки инициированы группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и вносились как корреспондирующие из-за внесенного ранее проекта о круглогодичном призыве. Документ предлагает изменить ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Сейчас призывника могут оштрафовать только в период проведения призыва. Поправки исключают из статьи это положение.

Закон о круглогодичном призыве Госдума приняла в октябре 2025 года. Документ предполагает, что в течение года новобранцы будут проходить медкомиссии и психологический отбор, но в войска отправляться по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.

В феврале депутаты во главе с господином Картаполовым также предложили повысить штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Ранее статья КоАП предполагала штрафы до 5 тыс. руб. Новый закон повысил санкцию до 20 тыс. руб.

Полина Мотызлевская