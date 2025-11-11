AFP: пакистанские талибы подтвердили причастность к теракту у здания суда

Представители движения «Талибан» в Пакистане подтвердили, что причастны к теракту у здания суда в Исламабаде, при котором погибли как минимум 12 человек, а 27 были ранены. Об этом пишет AFP.

«Судьи, адвокаты и чиновники, которые выносили решения в соответствии с неисламскими законами Пакистана, стали мишенями»,— сообщили представители «Талибана». Они также заявили, что будут нападать до тех пор, пока в Пакистане не будет введено исламское законодательство.

Сегодня днем террорист-смертник устроил взрыв у здания суда в Исламабаде. Министр внутренних дел Мохсин Накви сообщил, что террорист сначала пытался проникнуть в здание, но в итоге взрыв произошел снаружи, рядом с полицейской машиной. Власти страны предварительно обвинили в совершении нападения «Талибан», однако представители группировки изначально отрицали это.

Предыдущее нападение с участием террориста-смертника произошло вечером 10 ноября в пакистанской провинции на границе с Афганистаном, сообщили службы безопасности страны. Еще пять участников теракта хотели взять в заложники курсантов военного колледжа, попытку пресекли. Власти обвинили в организации нападения пакистанский «Талибан», однако представители движения заявили, что не имеют отношения к нападению.