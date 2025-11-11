Союз Сары Вагенкнехт меняет вывеску

Немецкий левый популистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) готовится к масштабному ребрендингу на фоне стремительного падения рейтингов. Партия, которой не хватило менее 10 тыс. голосов для прохождения в Бундестаг, жалуется на недостаток внимания к своим идеям и на сравнения с крайне правой «Альтернативой для Германии». Сама Сара Вагенкнехт покидает пост сопредседателя, но остается в руководстве созданной ею политической силы, а ее партия получит новое имя.

Фото: Lisi Niesner / Reuters Лидеры ССВ Сара Вагенкнехт (слева) и Амира Мохамед Али

Слухи о предстоящей смене названия и возможном уходе госпожи Вагенкнехт циркулировали в Берлине все последние недели. В понедельник, 10 ноября, партийный лидер наконец расставила точки над i на пресс-конференции, появившись перед журналистами вместе с сопредседателем партии Амирой Мохамед Али и депутатом Европарламента Фабио де Мази, которого она представила в качестве своего будущего преемника.

Сара Вагенкнехт подтвердила, что на съезде в Магдебурге в начале декабря переизбираться не будет. Рутинная партийная работа, по ее словам, оттягивает силы от главного — стратегического развития ССВ. Теперь она возглавит специально создаваемую комиссию по фундаментальным ценностям, где займется новым образом партии и более четким определением ее политического курса, который, считает она, до сих пор воспринимается избирателями расплывчато.

Уходя с поста сопредседателя, Сара Вагенкнехт решила забрать с собой и «именную» вывеску. Новый вариант названия партии — «Союз за социальную справедливость и экономический разум».

Впрочем, региональное руководство в Рейнланд-Пфальце настаивает на альтернативе — «Граждане создают перемены — разум и справедливость». И какое название ждет эту политическую силу по итогам декабрьского съезда, пока неизвестно.

Сара Вагенкнехт объясняет перезагрузку просто: на старте партии ей была нужна узнаваемость, на которую работало ее собственное имя, но сейчас, когда бренд уже существует, пришла пора отойти от его персоналистской версии.

Ее слова немедленно вызвали волну критики. Немецкие СМИ отметили, что, создавая партию имени себя в 2024 году, бывшая звезда «Левых» завязала весь проект на собственном образе, теперь же, когда «личный бренд» не сработал, пытается дистанцироваться от последствий.

Старт этой политической силы действительно был ярким: рейтинги ССВ на пике доходили до 7–8%, что давало партии преимущество над стремительно теряющими форму «Левыми».

Но исход оказался другим. На февральских выборах в Бундестаг «Левые» неожиданно взяли 8,8%, а ССВ не хватило 13,4 тыс. голосов до прохождения пятипроцентного барьера.

С тех самых пор партия требует пересчета голосов. На отдельных участках ей уже удалось сократить разрыв — до 9,5 тыс. голосов. На прошедшей конференции новое руководство объявило, что продолжит добиваться полного пересчета итогов выборов 23 февраля 2025 года. Комиссия Бундестага по контролю за выборами должна вынести решение в ближайшее время, и большинство экспертов уверено, что оно будет отрицательным. В таком случае ССВ намерен обратиться в Федеральный конституционный суд, хотя перспектива такой апелляции остается туманной. Сара Вагенкнехт тем не менее уверена, что успех возможен — и тогда она возглавит парламентскую фракцию ССВ. И этот сценарий (пусть и гипотетический) выглядит сейчас реальнее, чем повторный прорыв партии на следующих выборах с ее текущими 3–4% поддержки.

Сама Сара Вагенкнехт связывает падение популярности своей силы с «политической маргинализацией» не прошедших в Бундестаг партий в медийном пространстве.

По ее словам, ее все реже зовут на ток-шоу. К этому добавляются и другие проблемы: прежде всего обвинения в пророссийской позиции. Госпожа Вагенкнехт регулярно выступала против поставок вооружений Украине и вовлечения Германии в конфликт с Россией, вместо этого предлагая Берлину стать посредником в урегулировании кризиса. Эти заявления быстро закрепили за ней ярлык «адепта российской пропаганды», поставив ее в один ряд с политиками из «Альтернативы для Германии». И, как ни парадоксально, часть ее левого электората действительно ушла к крайне правым.

Параллельно всплывают слухи о внутреннем расколе в партии. И, судя по происходящему в региональных отделениях, они небезосновательны. Скандалы в ландтаге (земельном парламенте.— “Ъ”) Бранденбурга, конфликт в Гессене и недавняя отставка главы местного отделения Оливера Йешоннека лишь усилили ощущение дезориентации.

По данным Die Zeit, в партии царят упаднические настроения, а шаг Сары Вагенкнехт многие рассматривают как политическое харакири. Внутри ССВ сомневаются, что новое руководство сможет одновременно реанимировать имидж, преодолеть раскол и вернуть избирателей. Особенно в отсутствие полноценной структуры и с основательницей, которая, по мнению критиков, не проявила достаточной воли, столкнувшись с первым серьезным кризисом.

Вероника Вишнякова