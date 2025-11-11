Петербуржцы пожаловались на крупный сбой в работе мобильного интернета

Во вторник, 11 ноября, Санкт-Петербурге произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета у операторов МТС, «Мегафон», «Т-мобайл» и «Билайн», сообщают очевидцы. Информацию подтверждают данные сервиса DownDetector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот DownDetector Фото: Скриншот DownDetector

Согласно статистике платформы, сбой начали фиксировать после 11:00, а пик сообщений о проблемах с соединением пришелся на 13:30. К этому времени количество жалоб по сравнению с 10:30 возросло более чем в 88 раз. Некоторые пользователи пишут, что на фоне отключения продолжают работать сайты Госуслуг и «ВКонтакте».

Артемий Чулков