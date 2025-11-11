Россия ответит на запрет ЕС выдавать многократные визы россиянам

Россия готовит ответные меры на запрет Евросоюзом выдавать многократные шенгенские визы россиянам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

«Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он не обязательно зеркальный, поэтому мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике, в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия, мы будем реагировать и выстраивать нашу линию»,— сказал господин Любинский журналистам.

С 8 ноября россиянам придется подавать на визу каждый раз, когда они собираются в страну Евросоюза. Брюссель объяснил это решение снижением рисков безопасности в условиях, когда на территории ЕС участились случаи диверсий и подрывной деятельности. Получить многократные визы теперь можно только в виде исключения, например, близким родственникам граждан ЕС, транспортные работники, а также «уязвимые категории» заявителей (в том числе правозащитники).

Лусине Баласян