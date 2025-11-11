Softbank продал всю долю в Nvidia за $5,8 млрд

Японский технологический гигант Softbank сообщил, что продал всю свою долю в компании Nvidia. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, вырученные от продажи $5,83 млрд Softbank намерен использовать для инвестиций в другие активы.

Softbank уже однажды продавал целиком свою долю в Nvidia — в 2019 году. В 2020 году японский гигант опять начал покупать небольшие пакеты акций Nvidia, а к концу марта 2025 года стоимость доли выросла до $3 млрд. Но с тех пор благодаря популярности ИИ-технологий рыночная стоимость Nvidia выросла на $2 трлн и приблизилась к $5 трлн, соответственно увеличив и стоимость доли Softbank.

Отчасти благодаря продаже доли в Nvidia, а также выгодным инвестициям в OpenAI японская компания завершила второй квартал с сильными результатами. Чистая прибыль составила $16,2 млрд, что почти в пять раз больше того, что прогнозировали аналитики. После сообщений о продаже доли и квартальных результатах акции Softbank на бирже NASDAQ в ходе электронных торгов растут почти на 6%. С начала года они выросли почти на 50%.

Алена Миклашевская