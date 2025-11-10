Рост отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии составил 78,4% в октябре

Рост отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии в октябре составил 78,4%, увеличившись на 3,8 п. п. по сравнению с сентябрем. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Данная тенденция отражает общую ситуацию в стране, где в октябре доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты достигла рекордного уровня в 81,9%. Это самое высокое значение данного показателя за последний год.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в условиях ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой банки не спешат повышать аппетит к риску, что влияет на уровень одобрения кредитов.

Напомним, жители Удмуртии установили в октябре 14,4 тыс. самозапретов на кредиты, 12,1 тыс. из них через портал «Госуслуги», оставшееся через МФЦ.

Анастасия Лопатина