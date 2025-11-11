ФАС возбудила дело в отношении застройщика ЛСР из-за рекламного ролика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении застройщика ЛСР, пишет официальный Telegram-канал ведомства. Поводом для разбирательства послужила реклама компании на радио.

По информации службы, компания продвигала возможность приобретения квартир под беспроцентную рассрочку на срок до двух лет. В рекламе сообщалось о нескольких привлекательных условиях — первоначальном взносе от 30% и погашении остатка в конце срока, но не позднее чем за три месяца до сдачи дома.

В ФАС уточняют, что отсутствие более подробной информации о финансовой услуге не давало потребителям сделать осознанный выбор и могло вводить их в заблуждение. Если во время разбирательства вина компании будет доказана, служба применит в ее отношении меры административного воздействия.