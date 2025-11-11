Число случаев гриппа в России выросло в шесть раз за неделю

Число случаев гриппа в России за неделю увеличилось более чем в шесть раз, сообщил Роспотребнадзор. Согласно сообщению ведомства, среди циркулирующих штаммов доминирует — грипп A (H3N2).

Заболеваемость Covid-19 за неделю с 3 по 9 ноября в России снизилась на 22,2%, было выявлено 5,6 тыс. случаев, добавили в Роспотребнадзоре.

На данный момент число россиян, сделавших прививку от гриппа, составляет более 59,4 млн — это 40,3% населения страны.

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября. В этом году, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, планируется охватить до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска. Для кампании было закуплено более 70 млн доз вакцин, большая часть из них — квадривалентные, то есть защищающие от четырех видов гриппа (двух вирусов типа А и двух типа В).

