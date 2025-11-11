Росприроднадзор требует с липецкого регоператора по обращению с ТКО 112 млн

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Экопром-Липецк» (обслуживает Центральную зону региона, включающую Липецк, Липецкий, Хлевенский и Задонский районы). Сумма требований составляет 112,4 млн руб. Суть их происхождения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В марте Росприроднадзор подал иск к «Экопром-Липецк» на 8,7 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду. Тогда же он был принят к производству. Подробности заявления не раскрывались. Ближайшее заседание суда назначено на 9 декабря.

В феврале 2024 года суд удовлетворил иск липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании порядка 2 млн руб. в качестве компенсации вреда почве с «Экопром-Липецк». Прокурорская проверка установила, что регоператор складировал брикеты с мусором на земельном участке, не предназначенном для размещения ТКО.

По данным Rusprofile, АО «Экопром-Липецк» зарегистрировано в Липецке в 2004 году. Уставный капитал — 1,3 млн руб. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Учредители не раскрываются. В 2024 году выручка компании составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 6,4 млн руб. Гендиректор — Сейран Сароян.

В 2021 году ведомство пыталось взыскать с оператора 34,1 млн руб. штрафов за негативное воздействие на окружающую среду. Согласно судебным документам, компания вывозила ТКО на полигоны в Липецке и Хлевенском районе, нарушая установленные лимиты, а также осуществляла выбросы загрязняющих веществ стационарными объектами. Однако суд не удовлетворил требования Росприроднадзора, посчитав, что ответчик действовал в соответствии с нормативными актами. Решение устояло в Девятнадцатом апелляционном суде.

Егор Якимов